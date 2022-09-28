Два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат

Два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

22-летний Игнатов завоевал серебро на чемпионате России 2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды выигрывал финал Кубка России.

23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 фигурист занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет.