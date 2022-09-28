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20 минут назад

Действующие российские фигуристы получили повестку

Газета.Ru

Два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

22-летний Игнатов завоевал серебро на чемпионате России 2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды выигрывал финал Кубка России.

23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 фигурист занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет.

В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка России сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Фигурное катание,Макар Игнатов,Дмитрий Алиев,Динияр Билялетдинов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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