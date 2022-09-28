Два действующих российских фигуриста получили повестки в военкомат

Два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
22-летний Игнатов завоевал серебро на чемпионате России 2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды выигрывал финал Кубка России.
23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 фигурист занял седьмое место.
Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет.
В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка России сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.