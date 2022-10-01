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6 часов назад

Трусова ушла из группы Тутберидзе

Спорт день за днемиещё 10

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 Александра Трусова покинула тренировочную группу Этери Тутберидзе.

Трусова вновь ушла из группы Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуристка продолжит профессиональную подготовку под руководством Светланы Соколовой. Об этом сообщает «РИА Спорт».Источник не информирует о причинах смены наставника 18-летней спортсменкой. На контрольных прокатах в Москве, которые проходили с 24 по 25 сентября Трусова выступала от группы Тутберидзе.

Фигуристка снялась с контрольных прокатов после короткой программы, сославшись на травму спины.

Уход спортсменки от 48-летнего наставника стал не первым в карьере. Предыдущая смена тренера произошла в мае 2020 года, когда Трусова перешла к Евгению Плющенко. Однако ровно через год фигуристка вернулась к Тутберидзе. На взрослом уровне Трусова не брала золотых медалей. Помимо серебра игр-2022 в активе спортсменки бронза чемпионата мира 2021 и два третьих места на чемпионатах Европы 2020 и 2022 годов.

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Светлана Соколова,Евгений Плющенко,
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