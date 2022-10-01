Трусова вновь ушла из группы Тутберидзе

Фигуристка продолжит профессиональную подготовку под руководством Светланы Соколовой . Об этом сообщает «РИА Спорт».Источник не информирует о причинах смены наставника 18-летней спортсменкой. На контрольных прокатах в Москве, которые проходили с 24 по 25 сентября Трусова выступала от группы Тутберидзе.

Уход спортсменки от 48-летнего наставника стал не первым в карьере. Предыдущая смена тренера произошла в мае 2020 года, когда Трусова перешла к Евгению Плющенко. Однако ровно через год фигуристка вернулась к Тутберидзе. На взрослом уровне Трусова не брала золотых медалей. Помимо серебра игр-2022 в активе спортсменки бронза чемпионата мира 2021 и два третьих места на чемпионатах Европы 2020 и 2022 годов.