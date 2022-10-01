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5 часов назад

Стали известны подробности ухода Трусовой от Тутберидзе

Lenta.ru

Стали известны подробности ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Стали известны подробности ухода Трусовой от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что спортсменка покинула группу Тутберидзе по собственному желанию.

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Кроме того, источник РИА Новости уточняет, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

Трусова перешла в группу Светланы Соколовской

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно ранее 1 октября. Причины перехода 18-летней спортсменки не сообщаются.

Новым тренером Трусовой стала Светлана Соколовская, работающая в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С.А. Жука. В группе специалиста состоит чемпион Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк, с которым Трусова не скрывает отношений. Под руководством Соколовской также занимается серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин.

Единственная девушка в команде Соколовской — 15-летняя Софья Самоделкина. Фигуристка перешла в группу летом 2022 года от другого тренера ЦСКА Сергея Давыдова.

Решение спортсменки восприняли неоднозначно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что после Тутберидзе в плане спортивных достижений Соколовская ничем не сможет помочь Трусовой.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что не будет преждевременно оценивать переход фигуристки. Его слова передает РИА Новости.

Ренат Лайшев, глава школы «Самбо-70», где работает Тутберидзе, выразил недоумение решением Трусовой. По его мнению, Тутберидзе является проверенным тренером, который доводит учеников до высоких достижений.

Трусова уже уходила от Тутберидзе в 2020 году

В мае 2020 года Трусова покинула группу Тутберидзе, под чьим руководством стала чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призером взрослого чемпионата Европы.

Тогда она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где занималась до мая 2021 года. Наивысшим достижением того периода для нее стала бронза чемпионата мира.

Перед началом олимпийского сезона Трусова вернулась к Тутберидзе

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова выиграла серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

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