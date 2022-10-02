Плющенко отказался участвовать в турнире шоу-программ с Ягудиным

«Все упирается в бюджет. Хватит ли у ФФКР на меня денег? Да, я открыто говорю. А мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому то было хорошо? Я не против, могу откататься.