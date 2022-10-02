Плющенко отказался участвовать в турнире шоу-программ с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос об участии в турнире шоу-программ, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также о возрождении легендарного соперничества с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным.
«Все упирается в бюджет. Хватит ли у ФФКР на меня денег? Да, я открыто говорю. А мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным давно обеспеченный человек. У меня своя школа, в Москве свой дворец. Зачем мне это? Чтобы просто кому то было хорошо? Я не против, могу откататься.
Можно возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — сообщил Плющенко «Матч ТВ».
Первый турнир по шоу-программам должен пройти в Москве 18-19 марта 2023 года. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.
«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», – рассказал гендиректор ФФКР Александр Коган.
Все участники турнира будут бороться за один приз, без разделения на мужчин, женщин, спортивные и танцевальные пары.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.