Плющенко анонсировал исполнение женщинами четверного акселя

«Я 10 или 15 лет тому назад говорил, что девочки будут прыгать все четверные прыжки. И четверной аксель будут. Немножко позже, но будут. Посмотрите, какой инвентарь сейчас есть, какие условия. Обязательно будут», — приводит слова Плющенко ТАСС.