Плющенко анонсировал исполнение женщинами четверного акселя

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о развитии своего вида спорта.
По его мнению, в ближайшем будущем девушки смогут выполнить четверной аксель.
«Я 10 или 15 лет тому назад говорил, что девочки будут прыгать все четверные прыжки. И четверной аксель будут. Немножко позже, но будут. Посмотрите, какой инвентарь сейчас есть, какие условия. Обязательно будут», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Напомним, что 18 сентября американский фигурист русского происхождения Илья Малинин был включен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, первым исполнивший четверной аксель на официальных соревнованиях.
Примечательно, что первым попытки исполнить аксель в четыре оборота делал другой фигурист — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине японец также сделал попытку исполнить этот элемент, однако она завершилась падением.
Ранее Евгений Плющенко признался, что ему было неприятно наблюдать большое количество россиян, стремящихся покинуть страну из-за объявления частичной мобилизации.