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5 часов назад

Фигурист Плющенко анонсировал исполнение женщинами четверного акселя

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о развитии своего вида спорта.

Плющенко анонсировал исполнение женщинами четверного акселя
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, в ближайшем будущем девушки смогут выполнить четверной аксель.

«Я 10 или 15 лет тому назад говорил, что девочки будут прыгать все четверные прыжки. И четверной аксель будут. Немножко позже, но будут. Посмотрите, какой инвентарь сейчас есть, какие условия. Обязательно будут», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что 18 сентября американский фигурист русского происхождения Илья Малинин был включен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, первым исполнивший четверной аксель на официальных соревнованиях.

Примечательно, что первым попытки исполнить аксель в четыре оборота делал другой фигурист — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине японец также сделал попытку исполнить этот элемент, однако она завершилась падением.

Ранее Евгений Плющенко признался, что ему было неприятно наблюдать большое количество россиян, стремящихся покинуть страну из-за объявления частичной мобилизации.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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