Навка осудила Трусову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года Татьяна Навка высказалась о решении Александры Трусовой покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Не знаю, что там случилось. Может, повлияло что-то серьезное. На мой взгляд, это неправильно. Ее вырастили в группе Тутберидзе, она добилась огромных результатов.
Трусова уже один раз уходила, потом вернулась. Хочется, чтобы у нее все было хорошо.
По поводу возможного возвращения к Этери Тутберидзе лучше спросить у самой Этери Георгиевны», — приводит слова Навки РИА «Новости».
Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе. Вчера стало известно, что фигуристка перешла в группу тренера Светланы Соколовской, в которой также тренируется ее парень – Марк Кондратюк.
Ранее глава спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что такие спортсмены, как Александра Трусова, жалеют после ухода от таких тренеров, как Тутберидзе.