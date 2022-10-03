Навка осудила Трусову

«Не знаю, что там случилось. Может, повлияло что-то серьезное. На мой взгляд, это неправильно. Ее вырастили в группе Тутберидзе, она добилась огромных результатов.



Трусова уже один раз уходила, потом вернулась. Хочется, чтобы у нее все было хорошо.



По поводу возможного возвращения к Этери Тутберидзе лучше спросить у самой Этери Георгиевны», — приводит слова Навки РИА «Новости».