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2 часа назад

Навка считает неправильным решение фигуристки Трусовой уйти от Тутберидзе

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года Татьяна Навка высказалась о решении Александры Трусовой покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Навка осудила Трусову
Фото: Газета.руГазета.ру

«Не знаю, что там случилось. Может, повлияло что-то серьезное. На мой взгляд, это неправильно. Ее вырастили в группе Тутберидзе, она добилась огромных результатов.

Трусова уже один раз уходила, потом вернулась. Хочется, чтобы у нее все было хорошо.

По поводу возможного возвращения к Этери Тутберидзе лучше спросить у самой Этери Георгиевны», — приводит слова Навки РИА «Новости».

Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе. Вчера стало известно, что фигуристка перешла в группу тренера Светланы Соколовской, в которой также тренируется ее парень – Марк Кондратюк.

Ранее глава спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что такие спортсмены, как Александра Трусова, жалеют после ухода от таких тренеров, как Тутберидзе.

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