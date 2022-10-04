Плющенко продолжил перепалку с Ягудиным

«Кто-то арены ледовые строит, делает свои ледовые шоу лет 15, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь"», — написал Плющенко. Он заявил, что Ягудин живет прошлыми заслугами вместо того, чтобы развивать дело своей жизни.