Сменившая флаг фигуристка будет вновь выступать за Россию

Фигуристка Мария Талалайкина снова будет представлять на соревнованиях Россию, спортсменка вернулась в группу тренера Евгения Рукавицына. Об этом ТАСС во вторник сообщил Рукавицын.
26 декабря 2021 года в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что разрешат Талалайкиной выступать за Италию.
"Мы одобрили возвращение в группу Талалайкиной, которая снова будет выступать за Россию. Тренировать ее будет Галина Кашина - тренер нашей группы", - сказал Рукавицын.
Талалайкиной 20 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года. Фигуристка представляла СШОР Санкт-Петербурга.