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1 час назад

Рукавицын заявил, что Талалайкина вернулась в его группу и будет выступать за Россию

ТАССиещё 2

Фигуристка Мария Талалайкина снова будет представлять на соревнованиях Россию, спортсменка вернулась в группу тренера Евгения Рукавицына. Об этом ТАСС во вторник сообщил Рукавицын.

Сменившая флаг фигуристка будет вновь выступать за Россию
Фото: ТАССТАСС

26 декабря 2021 года в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что разрешат Талалайкиной выступать за Италию.

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"Мы одобрили возвращение в группу Талалайкиной, которая снова будет выступать за Россию. Тренировать ее будет Галина Кашина - тренер нашей группы", - сказал Рукавицын.

Талалайкиной 20 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года. Фигуристка представляла СШОР Санкт-Петербурга.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,
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