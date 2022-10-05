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3 часа назад

«Работай, Женечка!» Алексей Ягудин подробно ответил Плющенко на его пост

Чемпионат.comиещё 3

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал пост в своём телеграм-канале, где высказался о конфликтной ситуации с участием себя и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.

«Работай, Женечка!»: Ягудин подробно ответил Плющенко на его пост
Фото: ТАССТАСС

«Женечка, отвечу тебе. Надеюсь, не сильно отвлеку своим ответом? Я знаю, что ты всегда сидишь, работаешь, никогда не задеваешь первым, строишь катки, гостиницы, по 8 часов провод

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Во-первых, я ничего не считал. Воспользовался статьёй ребят, которые уже давно всё посчитали. Ссылочку, я думаю, они могут тебе оставить.

Во-вторых, ниже я прикреплю кусочек из толкового словаря лингвиста Сергея Ивановича Ожегова, который растолкует тебе смысл слова ОЧНЫЙ.

В-третьих, про чемпионаты России. Речь не шла о победах, коллеги приводили статистику очных соревнований. Какие годы? 1996 и 1997. И о том, кто был выше в том или ином соревновании. Но ты не волнуйся, ты всё равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны.

В-четвёртых, я не живу прошлым. Мне наплевать на всё, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твоё хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

Ну и напоследок я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я, шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!

О́ЧНЫЙ, -ая, Осуществляемый при непосредственном контакте. Очные поединки спортсменов. Очная ставка (одновременный допрос двух или нескольких лиц с целью проверки их предшествующих противоречивых показаний). Очное обучение (обучение в учебном заведении с регулярным посещением занятий, в отличие от заочного обучения). Очное отделение (с очным обучением)», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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