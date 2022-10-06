Сбылся страшный сон Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана рискует потерять популярность из-за отсутствия «московской дикции». Больше никаких перлов от ведущих шоу!

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Карьера ведущей Алины Загитовой складывается не так удачно, как хотелось бы. За два года олимпийская чемпионка Пхёнчхана не добилась значительного прогресса и продолжает расстраивать зрителей многочисленными ошибками, нелепыми перлами и порой откровенно глупыми вопросами.

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В третий раз рейтинги «Ледникового периода» могут не выдержать, но руководство нашло выход и пригласило Анну Щербакову. Олимпийская чемпионка Пекина непременно освежит шоу своим присутствием, но вместе с тем станет серьёзной соперницей для Загитовой.

Грамотная хорошо поставленная речь, чёткая дикция, обширный словарный запас — даже без получения профильного образования Аня с лёгкостью деклассирует Алину в качестве ведущей. Последней придётся серьёзно поработать над собой!

Щербакова станет ведущей «Ледникового периода»

Новый сезон «Ледникового периода» обещает стать одним из самых запоминающихся в истории популярного телепроекта. Шоу пройдёт под эгидой «Снова вместе» и соберёт на большой арене дуэты, так полюбившиеся публике. Есть информация, что зрители вновь смогут насладиться катанием Евгении Медведевой и Дани Милохина, которые в прошлом году получили много комплиментов как от фанатов, так и от специалистов.

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Состав жюри пока держится в секрете, но участие Татьяны Тарасовой, бессменной главы судейского корпуса, подтвердил продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух. Также он рассказал о том, что в команде ведущих ожидается пополнение. Кроме Алексея Ягудина и Алины Загитовой, в роли телекомментатора попробует себя Анна Щербакова.

На данный момент олимпийская чемпионка не может продолжать спортивную карьеру и занимается восстановлением после перенесённой операции на ноге. В свободное время ученица Тутберидзе, очевидно, решила заняться развитием других своих навыков — в то время как находящаяся в похожем положении Алёна Косторная оттачивает мастерство письменной журналистики, создавая собственные колонки для ТАСС, Аня получит опыт работы на крупнейшем спортивно-развлекательном шоу Первого канала.

Два года работы Загитовой на шоу не принесли плодов

Решение привлечь к проекту Щербакову не внезапное, а очень даже логичное. В пару к яркому и артистичному Ягудину изначально подобрали тихую и спокойную Загитову, но за два года Алина так и не добилась больших успехов в своём деле. Спортсменку продолжают порицать за непрофессионализм, отмечая косноязычие, невнятную речь и медленную реакцию даже с учётом подсказок, поступающих ей в микронаушник.

Постоянные оговорки и порой откровенно глупые вопросы Загитовой заставляли зрителей испытывать чувство стыда за олимпийскую чемпионку. Получая профильное образование в РАНХиГС, фигуристка никак не пользуется полученными знаниями на практике. Не помогают и советы более опытных коллег: как бы ни старалась Алина тренироваться с пробкой на льду после жёстких слов директора «Самбо-70» Рената Лайшева, «московская дикция» ей так и не покорилась. Сдался даже Дмитрий Губерниев, который после «сказочной сказки» Загитовой понял, что трёх занятий с ним для исправления всех ошибок Алины не хватит.

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С критикой на спортсменку обрушилась и чемпионка мира по лёгкой атлетике Иоланда Чен, заявившая, что Загитова — слабое звено «Ледникового периода».

«Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, — только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз. Она принесла шоу антирейтинги, дурную славу. Первые три программы мы всей семьёй сидели красные от стыда», — говорила Чен в интервью «Спорт-экспрессу».

Щербакова превзойдёт Загитову по мастерству речи

Прогресс у Алины, конечно же, есть, но он настолько незначительный, что его трудно воспринимать всерьёз, а на фоне более грамотной Щербаковой он исчезнет и вовсе. Аня от природы обладает стройной синтаксически верной речью, обширный словарный запас позволяет фигуристке всегда давать чёткие и развёрнутые ответы на вопросы, даже когда условия не располагают к интервью. Учитывая это, можно сказать, что Щербакова с лёгкостью деклассирует Загитову в роли ведущей ещё в момент своего дебюта.

В этом уверен Ренат Лайшев, который вновь вспомнил про «московскую дикцию» — на этот раз не Медведевой, а Щербаковой:

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше, чем у Алины», — сказал он.

Фигуристка молчать не стала и сначала сняла шуточное видео с Аней и Женей, где они обсуждают дикцию московских спортсменок, а затем обратилась к болельщикам:

«Я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но так произошло. Так сошлись звёзды, что я родилась не в Москве. Возможно, у меня где-то это проскакивает. Но главное — быть самими собой».