Лайшев назвал конфликт Ягудина и Плющенко глупостями и грехом

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на конфликт между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.
«Я бы назвал это глупостями. Два выдающихся человека, спортсмены с большой буквы, а как себя ведут... В эти непростые времена нужно мобилизовать все усилия в борьбе против фашистов, а не разбираться, кто круче. Это грех в такое время заниматься подобными вещами», — сообщил Лайшев Metaratings.ru.
Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании Ягудин и двукратный победитель Игр Евгений Плющенко, которые соперничали еще во время спортивной карьеры, устроили заочную перепалку в социальных сетях, которая продолжается уже несколько дней.
Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью «Матч ТВ» на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».
В ответ на это также являющийся олимпийским чемпионом Ягудин в своих соцсетях выложил картинку сравнения результатов в их противостоянии с Плющенко на совместных соревнованиях. В 14 случаях побеждал Ягудин, Плющенко одержал восемь побед.
В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы по фигурному катанию, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин и Ирина Роднина.
Накануне Ягудин посоветовал Плющенко, который сейчас работает в качестве тренера, больше молчать и брать пример с Этери Тутберидзе.
«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!
Сейчас ты — тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — написал Ягудин в своем Telegram-канале.