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6 часов назад

Лайшев назвал конфликт Ягудина и Плющенко глупостями и грехом

Газета.Ru

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на конфликт между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

Лайшев назвал конфликт Ягудина и Плющенко глупостями и грехом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы назвал это глупостями. Два выдающихся человека, спортсмены с большой буквы, а как себя ведут... В эти непростые времена нужно мобилизовать все усилия в борьбе против фашистов, а не разбираться, кто круче. Это грех в такое время заниматься подобными вещами», — сообщил Лайшев Metaratings.ru.

Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании Ягудин и двукратный победитель Игр Евгений Плющенко, которые соперничали еще во время спортивной карьеры, устроили заочную перепалку в социальных сетях, которая продолжается уже несколько дней.

Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью «Матч ТВ» на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».

В ответ на это также являющийся олимпийским чемпионом Ягудин в своих соцсетях выложил картинку сравнения результатов в их противостоянии с Плющенко на совместных соревнованиях. В 14 случаях побеждал Ягудин, Плющенко одержал восемь побед.

В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы по фигурному катанию, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин и Ирина Роднина.

Накануне Ягудин посоветовал Плющенко, который сейчас работает в качестве тренера, больше молчать и брать пример с Этери Тутберидзе.

«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

Сейчас ты — тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — написал Ягудин в своем Telegram-канале.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,Алексей Мишин,Ренат Лайшев,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Евгений Плющенко,
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