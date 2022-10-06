Участие Щербаковой в телешоу сочли верным знаком конца карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина заявила, что участие победительницы Игр-2022 в Пекине Анны Щербаковой в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей говорит о завершении карьеры спортсменки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Участие в шоу во время сезона — практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру. Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырехлетие», — сообщила Роднина Sport24.

Об участии Щербаковой в телепроекте накануне сообщил продюсер Илья Авербух. Съемки шоу стартуют 6-7 октября. Соведущими Щербаковой станут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Ранее стало известно, что новый сезон популярного шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет, в том числе двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин.