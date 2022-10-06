Авербух рассказал, как выбрал партнера для своей жены

«У нас есть замечательные бабушки и няни. И, думаю, Лев скоро сам будет приезжать на съемки и находиться здесь. Лиза между тренировками носится домой. Также она продолжает играть в театре. У нее впереди премьера спектакля «Золушка». У нас жизнь очень загруженная. Но мы распределяем силы так, чтобы Льву хватало нашего внимания».