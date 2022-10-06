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40 минут назад

Авербух рассказал, как выбрал партнера для своей жены Арзамасовой на "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему партнером его жены Елизаветы Арзамасовой по новому сезону телешоу «Ледниковый период» станет двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Авербух рассказал, как выбрал партнера для своей жены
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мы пробовали разные варианты партнеров для Лизы. И, как известно, у Кацалапова есть некоторые проблемы из-за травмы спины, поэтому мы искали для него самую легкую девочку. Такой оказалась Лиза Арзамасова».

Также Авербух рассказал, как Арзамасова успевает уделять внимание их сыну Льву.

«У нас есть замечательные бабушки и няни. И, думаю, Лев скоро сам будет приезжать на съемки и находиться здесь. Лиза между тренировками носится домой. Также она продолжает играть в театре. У нее впереди премьера спектакля «Золушка». У нас жизнь очень загруженная. Но мы распределяем силы так, чтобы Льву хватало нашего внимания».

Ранее Авербух рассказал о том, как пригласил олимпийскую чемпионку Пекина в женском одиночном катании Анну Щербакову работать ведущей «Ледникового периода».

Она станет одной из трех ведущих вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Фигурное катание,Никита Кацалапов,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Илья Авербух,
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