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42 минуты назад

Илья Авербух прокомментировал идею пригласить Анну Щербакову на роль ведущей

Inc-News

Продюсер телешоу "Ледниковый период", серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об идее пригласить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на роль ведущей шоу.

Авербух прокомментировал идею пригласить Анну Щербакову на роль ведущей
Фото: Inc-NewsInc-News

"Аня работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что кататься не готова в "Ледниковом Периоде", но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Константину Эрнсту", - сказал он.

Анна Щербакова будет соведущей "Ледникового периода" вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. Алина Загитова будет работать в зоне Александра Жулина, Анна Щербакова - в зоне Ильи Авербуха.

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