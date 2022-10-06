Авербух прокомментировал идею пригласить Анну Щербакову на роль ведущей

Продюсер телешоу "Ледниковый период", серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об идее пригласить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на роль ведущей шоу.
"Аня работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что кататься не готова в "Ледниковом Периоде", но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Константину Эрнсту", - сказал он.
Анна Щербакова будет соведущей "Ледникового периода" вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. Алина Загитова будет работать в зоне Александра Жулина, Анна Щербакова - в зоне Ильи Авербуха.