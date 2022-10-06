Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.
"Не было на съемках [шоу "Ледниковый период"] сегодня, ее увезли в больницу", - сказал источник.
Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.
Тарасова в последние годы регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале, она входит в жюри телешоу "Ледниковый период".