Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

"Не было на съемках [шоу "Ледниковый период"] сегодня, ее увезли в больницу", - сказал источник.

Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.