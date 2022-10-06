Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в больницу 5 октября. Об этом сообщает Sports.ru.

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По данным ТАСС, из-за ухудшения самочувствия Тарасова пропустила съемки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода». В жюри ее заменила другой тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Источник «РЕН ТВ» заявил, что накануне госпитализации Тарасова жаловалась на головные боли. Они были такой силы, что ей вызывали скорую.