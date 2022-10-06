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4 часа назад

Татьяну Тарасову госпитализировали

Елена Прошина

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в больницу 5 октября. Об этом сообщает Sports.ru.

Татьяну Тарасову госпитализировали
Фото: ТАССТАСС

По данным ТАСС, из-за ухудшения самочувствия Тарасова пропустила съемки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода». В жюри ее заменила другой тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Источник «РЕН ТВ» заявил, что накануне госпитализации Тарасова жаловалась на головные боли. Они были такой силы, что ей вызывали скорую.

Тарасова не появилась на съемках «Ледникового периода»

Стоит отметить, что за последние десять месяцев Тарасова уже дважды попадала в больницу. Первый раз произошел в декабре 2021 года, а второй — в январе 2022 года.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,
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