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3 часа назад

Илья Авербух объяснил, что случилось с Татьяной Тарасовой

Чемпионат.comиещё 4

Продюсер «Ледникового периода», хореограф Илья Авербух объяснил срочную замену председателя жюри перед записью первого же выпуска нового сезона.

Илья Авербух объяснил, что случилось с Татьяной Тарасовой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Татьяны Тарасовой.

«Мы тоже переживаем. Ещё вчера созванивались с Татьяной Анатольевной, она собиралась приехать на съёмку, но вечером почувствовала себя неважно и сегодня утром, к сожалению, подтвердилось, что на сьёмку приехать не сможет. На данный момент никаких тяжёлых диагнозов не ставится, она говорит, что у неё повысилось давление и болит голова. Мы ждём Татьяну Анатольевну и всё время с ней на связи.

Может быть, (это произошло), потому что она очень ждала этот проект. Каждый раз мы с ней созванивались, и она говорила: «Ну когда? Я уже хочу». Это такая мотивация для неё была. Может быть, она перенервничала. Совсем недавно Татьяна Анатольевна комментировала фигурное катание, так что она в строю. Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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