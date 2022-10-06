Илья Авербух объяснил, что случилось с Татьяной Тарасовой

Может быть, (это произошло), потому что она очень ждала этот проект. Каждый раз мы с ней созванивались, и она говорила: «Ну когда? Я уже хочу». Это такая мотивация для неё была. Может быть, она перенервничала. Совсем недавно Татьяна Анатольевна комментировала фигурное катание, так что она в строю. Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.