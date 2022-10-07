Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ее слова приводит Metaratings.

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«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина.

Так она отреагировала на информацию о плохом самочувствии тренера.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Позднее Тарасова рассказала, что уже вернулась домой из больницы.