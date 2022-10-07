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2 часа назад

Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой

Lenta.ruиещё 11

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ее слова приводит Metaratings.

Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина.

Так она отреагировала на информацию о плохом самочувствии тренера.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Позднее Тарасова рассказала, что уже вернулась домой из больницы.

У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Роднина и Алексей Ягудин.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Госдума,
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