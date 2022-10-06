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2 часа назад

Тарасова вернулась из больницы

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что после госпитализации вернулась домой. Об этом пишет РИА «Новости».

Тарасова вернулась из больницы
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что в четверг, 6 октября, начались съемки очередного сезона шоу «Ледниковый период». Тарасова пропустила их из-за сложностей со здоровьем.

«Да, я вчера была в больнице, а сейчас уже дома», - пояснила она.

У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у заслуженного тренера нарушение функций головного мозга.

Тарасова отказалась от стационарного лечения, решила заниматься своим здоровьем в домашних условиях, под наблюдением личного врача.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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