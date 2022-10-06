Тарасова вернулась из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что после госпитализации вернулась домой. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в четверг, 6 октября, начались съемки очередного сезона шоу «Ледниковый период». Тарасова пропустила их из-за сложностей со здоровьем.
«Да, я вчера была в больнице, а сейчас уже дома», - пояснила она.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у заслуженного тренера нарушение функций головного мозга.
Тарасова отказалась от стационарного лечения, решила заниматься своим здоровьем в домашних условиях, под наблюдением личного врача.