Ирина Роднина высказалась о болезни Татьяны Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на проблемы со здоровьем у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, передает Metaratings.ru.
«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина.
Сообщалось, что Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. По информации Telegram-канала Mash, Тарасова проходит лечение вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения). Сообщается, что тренер отказалась от госпитализации и проходит лечение у личного врача.
Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем у именитого тренера стало известно 6 октября. Тарасова не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где должна была сидеть в жюри. Ее место заняла Елена Чайковская.
Ранее сообщалось, что спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов рассказал о диагнозе, который был поставлен заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.