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7 часов назад

Ирина Роднина пожелала здоровья Татьяне Тарасовой

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на проблемы со здоровьем у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, передает Metaratings.ru.

Ирина Роднина высказалась о болезни Татьяны Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — заявила Роднина.

Сообщалось, что Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. По информации Telegram-канала Mash, Тарасова проходит лечение вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения). Сообщается, что тренер отказалась от госпитализации и проходит лечение у личного врача.

Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем у именитого тренера стало известно 6 октября. Тарасова не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где должна была сидеть в жюри. Ее место заняла Елена Чайковская.

Ранее сообщалось, что спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов рассказал о диагнозе, который был поставлен заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Игорь Завьялов,Первый канал,
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