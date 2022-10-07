Новая прическа Загитовой оказалась фейком

Новая прическа российской фигуристки Алины Загитовой оказалась фейком, который сама спортсменка раскрыла в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пятницу, седьмого октября, 20-летняя фигуристка, которая является ведущей шоу «Ледниковый период», выложила видео со съемок второго выпуска нового сезона проекта, на котором впервые предстала с челкой.

Позже Загитова опубликовала ролик, в котором объяснила, что челка была накладной.

«Сейчас самый важный вопрос для всех: подстриглась я или нет? Все хорошо, друзья, челка накладная», — сказала девушка.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее Загитова намекнула, что ее сердце уже занято.

«Это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила… Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно…