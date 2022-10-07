Загитова показала новую прическу

Фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале показала новую прическу. В следующем посте ведущая «Ледникового периода» спросила у подписчиков, как они оценивают ее новый образ. Большинство поклонников проголосовали за вариант «Не очень».
В октябре стало известно, что Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Совместно с ней программу будут вести Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова. В шоу примут участие приостановившая карьеру Евгения Медведева, а также действующие члены сборной России – Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин.
Загитова дебютировала в качестве ведущей «Ледникового периода» осенью 2020 года.
5 октября президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Щербаковой, которая дебютирует в качестве ведущей, дикция лучше, чем у Загитовой. В ответ фигуристка сослалась на «удмуртскую речь» и призвала быть «самими сабими».