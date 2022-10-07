Загитова показала новую прическу

Фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале показала новую прическу. В следующем посте ведущая «Ледникового периода» спросила у подписчиков, как они оценивают ее новый образ. Большинство поклонников проголосовали за вариант «Не очень».

5 октября президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у Щербаковой, которая дебютирует в качестве ведущей, дикция лучше, чем у Загитовой. В ответ фигуристка сослалась на «удмуртскую речь» и призвала быть «самими сабими».