"Просыпалась в истерике": Загитова рассказала о депрессии

«У меня была постспортивная депрессия, но я не успевала об этом думать, потому что было много работы. Только вечером я ложилась, все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были сны, как я падала. Я просыпалась в какой-то истерике», – отметила олимпийская чемпионка.