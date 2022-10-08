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2 часа назад

Загитова рассказала, что страдала от постспортивной депрессии

Мир24

Фигуристка Алина Загитова страдала от кошмаров и депрессии, связанной с завершением спортивной карьеры. Об этом она призналась в ходе интервью на YouTube-канале двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.

"Просыпалась в истерике": Загитова рассказала о депрессии
Фото: Соцсети Алины ЗагитовойСоцсети Алины Загитовой

«У меня была постспортивная депрессия, но я не успевала об этом думать, потому что было много работы. Только вечером я ложилась, все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были сны, как я падала. Я просыпалась в какой-то истерике», – отметила олимпийская чемпионка.

Однако, по словам Загитовой, случалось это достаточно редко, потому что у нее было много работы. Она была задействована в телевизионных шоу и занималась благотворительностью, поэтому скучать ей было некогда.

Напомним, в апреле Загитова признавалась, что хочет попробовать себя в конном спорте.

Фигурное катание,Алина Загитова,
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