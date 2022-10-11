Талалайкина обвинила Нугуманову в хайпе

Российская фигуристка Мария Талалайкина высказалась о скандале, который произошел весной 2022 года в группе ее тренера — Евгения Рукавицына, передает РИА «Новости».
В мае одна из подопечных Рукавицына — Елизавета Нугуманова — обвинила тренера в постоянных унижениях. Спортсменка утверждала, что ей пришлось покинуть его группу из-за травли в свой адрес. По словам 19-летней фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.
«В мае нынешнего года она сообщила мне, что вскоре выйдет ее интервью, касающееся Евгения Владимировича. И попросила меня ее поддержать. Она прислала мне текст еще до публикации, я, прочитав это все, поняла, чего она хочет добиться — вау-эффекта, хайпануть. Сначала я решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек — если ей что-то нужно, она долго и упорно это требует», — рассказала Талалайкина.
Сама Талалайкина в ближайшее время подаст документы о переходе в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Академию фигурного катания Санкт-Петербурга. 4 октября стало известно, что фигуристка, которая собиралась выступать за Италию, вернулась в Россию.
Талалайкина сменила спортивное гражданство на итальянское в декабре 2021 года. Она родилась 16 июля 2002 года в Челябинске. С детства занималась фигурным катанием. До 2013 года выступала за СШОР «Тодес». Позднее перебралась в Санкт-Петербург, где работала под руководством тренера Ксении Дорониной. На чемпионате России в 2020 году 19-летняя фигуристка заняла девятое место.
В декабре 2021 года Талалайкина получила разрешение на выступление за Италию. Весь прошлый сезон она провела в этой стране и собиралась ее представлять на международных турнирах, однако приняла решение вернуться в Россию.