Талалайкина обвинила Нугуманову в хайпе

«В мае нынешнего года она сообщила мне, что вскоре выйдет ее интервью, касающееся Евгения Владимировича. И попросила меня ее поддержать. Она прислала мне текст еще до публикации, я, прочитав это все, поняла, чего она хочет добиться — вау-эффекта, хайпануть. Сначала я решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек — если ей что-то нужно, она долго и упорно это требует», — рассказала Талалайкина.