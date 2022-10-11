Фигуристка Медведева: одной ногой на пенсии

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей на шоу «Громкий вопрос», которое ведут актеры программы «Импровизация» Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и Дмитрий Позов.

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В ходе разговора речь зашла о завершении карьеры спортсменки, которая не выступала на официальных соревнованиях с осени 2020 года.

Арсений Попов: А теперь коварный вопрос: ты еще катаешься?

Евгения Медведева: Я еще пока что катаюсь.

Сергей Матвиенко: А ты разве не на пенсии?

Евгения Медведева: Я? Ну, так… одной ногой.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 (командный и личные турниры). Дважды она также побеждала на национальном первенстве и еще два раза — в финалах Гран-при.

В мае 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала два года и взяла бронзу чемпионата мира — 2020. Осенью 2020 года вновь вернулась к Тутберидзе, однако из-за проблем со здоровьем больше не выступала.