Фигуристка Медведева: одной ногой на пенсии

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей на шоу «Громкий вопрос», которое ведут актеры программы «Импровизация» Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и Дмитрий Позов.
В ходе разговора речь зашла о завершении карьеры спортсменки, которая не выступала на официальных соревнованиях с осени 2020 года.
Арсений Попов: А теперь коварный вопрос: ты еще катаешься?
Евгения Медведева: Я еще пока что катаюсь.
Сергей Матвиенко: А ты разве не на пенсии?
Евгения Медведева: Я? Ну, так… одной ногой.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 (командный и личные турниры). Дважды она также побеждала на национальном первенстве и еще два раза — в финалах Гран-при.
В мае 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала два года и взяла бронзу чемпионата мира — 2020. Осенью 2020 года вновь вернулась к Тутберидзе, однако из-за проблем со здоровьем больше не выступала.
Медведева не объявляла официально о завершении карьеры. Сейчас она второй год подряд катается в шоу «Ледниковый период», где ее партнером, как и год назад, стал тиктокер Даня Милохин.