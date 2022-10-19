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1 час назад

Экс-фигуристка Погорилая назвала непонятным переход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской

Газета.Ruиещё 1

Призерка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА, где спортсменка будет работать под руководством Светланы Соколовской, передает "Чемпионат.com".

Погорилая назвала непонятным переход Трусовой от Тутберидзе к Соколовской
Фото: Александр Вильф/РИА НовостиАлександр Вильф/РИА Новости

"Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и ее интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень ее вывела все-таки Этери Тутберидзе", - заявила Погорилая.

Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе. 1 октября стало известно, что фигуристка перешла в группу тренера Светланы Соколовской, в которой также тренируется ее молодой человек – Марк Кондратюк. Трусова - серебряная призерка Олимпийских игр - 2022. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира и дважды становилась третьей на чемпиоанте Европы.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина не исключила, что переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской может пойти ей на пользу.

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