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24 минуты назад

Камила Валиева: «Было очевидно, что я не стану отвечать на вопросы о допинговом деле!»

Матч ТВиещё 2

Фигуристка Камила Валиева на стала отвечать на вопросы о допинговом деле после выступления в короткой программе в соревнованиях одиночниц на первом этапе Гран при России в Москве.

Валиева: «Было очевидно, что я не стану отвечать на вопросы о допинговом деле!»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Разбирательства по поводу допинга? Я не буду ничего говорить. Было очевидно, что я не стану отвечать на эти вопросы! — сказала Валиева журналистам.

Фигуристка стала победительницей в короткой программе на первом этапе Гран при России с результатом 83,92 балла.

22 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки члена команды Олимпийского комитета России.

На зимних Олимпийских играх в Пекине Валиева принимала участие в командных соревнованиях, где сборная выиграла золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 14 сентября РУСАДА сообщило, что расследование по делу 16 летней спортсменки завершено. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом» (Protected Person), на момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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