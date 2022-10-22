Валиева: «Было очевидно, что я не стану отвечать на вопросы о допинговом деле!»

Фигуристка Камила Валиева на стала отвечать на вопросы о допинговом деле после выступления в короткой программе в соревнованиях одиночниц на первом этапе Гран при России в Москве.

— Разбирательства по поводу допинга? Я не буду ничего говорить. Было очевидно, что я не стану отвечать на эти вопросы! — сказала Валиева журналистам.

На зимних Олимпийских играх в Пекине Валиева принимала участие в командных соревнованиях, где сборная выиграла золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 14 сентября РУСАДА сообщило, что расследование по делу 16 летней спортсменки завершено. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом» (Protected Person), на момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.