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1 час назад

WADA потребует от РУСАДА обнародовать информацию по делу фигуристки Валиевой

Газета.Ruиещё 2

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать информацию по делу фигуристки Камилы Валиевой.

WADA потребует от РУСАДА обнародовать информацию по делу Валиевой
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса орган по обработке результатов не обязан публиковать подробности антидопингового дела до его завершения. А в делах с участием несовершеннолетних, таких как это, обязательное раскрытие информации не требуется ни на каком этапе. Однако, учитывая тот факт, что дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к соответствующему обнародованию информации с учетом обстоятельств дела. WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно", — приводит заявление WADA "Матч ТВ".

21 октября Российское антидопинговое агентство заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе. Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков поддержал решение Российского антидопингового агентства сделать конфиденциальной всю информацию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.

Фигурное катание,Камила Валиева,Роман Терюшков,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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