WADA потребует от РУСАДА обнародовать информацию по делу Валиевой

"В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса орган по обработке результатов не обязан публиковать подробности антидопингового дела до его завершения. А в делах с участием несовершеннолетних, таких как это, обязательное раскрытие информации не требуется ни на каком этапе. Однако, учитывая тот факт, что дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к соответствующему обнародованию информации с учетом обстоятельств дела. WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно", — приводит заявление WADA "Матч ТВ".