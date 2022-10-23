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1 час назад

Камила Валиева выиграла 1-й этап Гран-при России, 15-летняя Софья Акатьева — вторая

Чемпионат.comиещё 15

В Москве завершились соревнования фигуристок в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, в сумме набравшая 244,66 балла.

Камила Валиева выиграла 1-й этап Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы, однако лучший результат в ПП остался за 15-летней Софьей Акатьевой (163,98 балла). Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Валиева же упала при попытке исполнения 4T.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43.

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Фигурное катание,Камила Валиева,
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