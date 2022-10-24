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19 минут назад

Духова заявила, что готова помочь фигуристке Валиевой с постановкой программ

ТАСС

Художественный руководитель и главный постановщик международного балета "Тодес" Алла Духова готова помочь олимпийской чемпионке по фигурному катанию Камиле Валиевой с постановкой хореографии в ее программах, если спортсменка изъявит такое желание. Об этом Духова заявила ТАСС в понедельник.

Духова обратилась к Валиевой с предложением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник в ТАСС прошла пресс-конференция, посвящения 35-летию балета "Тодес". 23 октября Валиева выиграла первый этап Гран-при России.

"Камила - чудная девочка. Следим и за ней, и все болеем за наших. Если попросит, мы готовы ей помочь, конечно. У меня был опыт - я работала с французской парой [Марины] Анисиной и [Гвендаля] Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призерами на чемпионате мира. Меня также приглашали в проект "Ледниковый период", но это был самый первый. Я не согласилась, потому что я просто боюсь. Я бы обязательно падала, обязательно травмировалась - я просто побоялась", - ск

"Спрашивают, какое отношение мы имеем к фигурному катанию - а самое прямое, ведь тодес - это элемент фигурного катания (элемент парного катания, при исполнении которого партнерша описывает спираль вокруг партнера - прим. ТАСС)", - добавила собеседница ТАСС.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алла Духова,
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