Духова обратилась к Валиевой с предложением

"Камила - чудная девочка. Следим и за ней, и все болеем за наших. Если попросит, мы готовы ей помочь, конечно. У меня был опыт - я работала с французской парой [Марины] Анисиной и [Гвендаля] Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призерами на чемпионате мира. Меня также приглашали в проект "Ледниковый период", но это был самый первый. Я не согласилась, потому что я просто боюсь. Я бы обязательно падала, обязательно травмировалась - я просто побоялась", - ск