Названа причина отказа Тутберидзе от работы с врачом сборной России

Качество работы спортивного врача Филиппа Шветского не удовлетворяло известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Это стало одной из основных причин увольнения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Тутберидзе была не слишком довольна его работой», - подчеркнул источник.

Собеседник издания пояснил, что негодование тренера вызывало то, что врач якобы не собирал данные о состоянии здоровья спортсменов команды, не анализировал их.

Журналист Владислав Жуков сообщил ранее, что Тутберидзе уволила Шветского по обоюдному согласию сторон, без скандала.