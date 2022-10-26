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1 час назад

Названа причина отказа Тутберидзе от работы с врачом сборной России

Илья Родин

Качество работы спортивного врача Филиппа Шветского не удовлетворяло известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Это стало одной из основных причин увольнения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Названа причина отказа Тутберидзе от работы с врачом сборной России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тутберидзе была не слишком довольна его работой», - подчеркнул источник.

Собеседник издания пояснил, что негодование тренера вызывало то, что врач якобы не собирал данные о состоянии здоровья спортсменов команды, не анализировал их.

Журналист Владислав Жуков сообщил ранее, что Тутберидзе уволила Шветского по обоюдному согласию сторон, без скандала.

Он уточнил, что вопрос о прекращении сотрудничества поднимался достаточно давно, еще до Олимпийских игре в Пекине.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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