Фигурист Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

На втором этапе серии Гран-при России в Сочи выступления в короткой программе завершили мужчины. Безоговорочную победу с чистым прокатом одержал действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк, впервые исполнивший четверной лутц. За свой прокат ученик Светланы Соколовской получил от судей 104,51 балла. Эта первая в российском сезоне оценка выше 100 баллов за короткую программу у мужчин.