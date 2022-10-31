Плющенко рассказал, каким спортом занимается Гном Гномыч

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр, известный в интернете под ником «Гном Гномыч», занимается плаванием, боксом и фигурным катанием. Об этом пишет РИА «Новости».

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Плющенко уточнил, что у Гном Гномыча порядка 1,5 млн подписчиков в социальных сетях, Александр «остается узнаваемым и популярным ребенком». Он добавил, что вопросами PR занимается его жена - телеведущая Яна Рудковская, сам он в эту сферу «не лезет».

По словам фигуриста, Гном Гномыч активно изучает иностранные языки, увлекается, кроме фигурного катания, боксом и плаванием. В день у него проходят две тренировки.