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1 час назад

Плющенко рассказал, каким спортом занимается Гном Гномыч

Илья Родин

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр, известный в интернете под ником «Гном Гномыч», занимается плаванием, боксом и фигурным катанием. Об этом пишет РИА «Новости».

Плющенко рассказал, каким спортом занимается Гном Гномыч
Фото: соцсетисоцсети

Плющенко уточнил, что у Гном Гномыча порядка 1,5 млн подписчиков в социальных сетях, Александр «остается узнаваемым и популярным ребенком». Он добавил, что вопросами PR занимается его жена - телеведущая Яна Рудковская, сам он в эту сферу «не лезет».

По словам фигуриста, Гном Гномыч активно изучает иностранные языки, увлекается, кроме фигурного катания, боксом и плаванием. В день у него проходят две тренировки.

Двухлетний сын Арсений также ежедневно приходит на каток, в сопровождении бабушки или няни, сообщил Плющенко. Он подчеркнул, что ребенок со временем обязательно встанет на коньки.

Фигурное катание,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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