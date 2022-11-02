Алёшин ответил, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Скопцовой

Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин рассказал, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой. Алёшин выступал в танцевальном дуэте со Скопцовой. Вместе они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призёры чемпионата России. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин вернулся в Санкт-Петербург и стал вторым тренером в группе Елены Соколовой (танцы на льду), а также тренером по скольжению в группе Алексея Мишина. Скопцова осталась в Москве и пробует себя в журналистике.