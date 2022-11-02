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40 минут назад

Кирилл Алёшин ответил, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой

Чемпионат.com

Тренер по фигурному катанию Кирилл Алёшин рассказал, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Анастасией Скопцовой. Алёшин выступал в танцевальном дуэте со Скопцовой. Вместе они чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призёры чемпионата России. Пара завершила карьеру в 2022 году. После этого Алёшин вернулся в Санкт-Петербург и стал вторым тренером в группе Елены Соколовой (танцы на льду), а также тренером по скольжению в группе Алексея Мишина. Скопцова осталась в Москве и пробует себя в журналистике.

Алёшин ответил, поддерживает ли связь со своей экс-партнёршей Скопцовой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«А как вы думаете? Десять лет семейной жизни (смеётся). Можно сказать, её демоверсия, большое количество времени проводили друг с другом. Всё равно связь поддерживаем, безусловно», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Фигурное катание,Кирилл Алешин,Анастасия Скопцова,Алексей Мишин,Елена Соколова,
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