Авербух: Милохин нанес моральную травму Медведевой

Российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался об уходе из проекта блогера Дани Милохина и рассказал о состоянии его бывшей партнерши, чемпионки мира Евгении Медведевой.

Фото: соцсети соцсети

«Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федоров. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В этом году в качестве ведущей добавилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова.