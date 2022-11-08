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1 час назад

Авербух считает лишним исполнение Валиевой прыжков на бис на этапе Гран-при в Казани

ТАССиещё 2

Исполнение олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой прыжков на бис на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани является немного лишним, соревнованиям лучше оставаться соревнованиями. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Валиеву раскритиковали за прыжки на бис
Фото: ТАССТАСС

6 ноября Валиева стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Казани. Во время произвольной программы фигуристка упала с четверного тулупа, а после завершения выступления дважды попыталась повторить прыжок, но не сумела его успешно приземлить.

"Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования - это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок", - сказал Авербух.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России (2021) и победительницей чемпионата Европы (2022). Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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