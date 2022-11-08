Валиеву раскритиковали за прыжки на бис

"Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования - это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок", - сказал Авербух.