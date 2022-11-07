Тарасова отказалась назвать Валиеву лучшей фигуристкой России

«Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», — объяснила свое мнение Тарасова.

6 ноября Валиева выиграла третий этап Гран-при России, прошедший в Казани. Фигуристка набрала за оба проката 241,72 балла. На втором месте расположилась Вероника Яметова с 210,34 балла. Третьей стала Ксения Синицына (207,55 балла).

Валиева — чемпионка России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Кроме того, спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.