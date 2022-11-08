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1 час назад

Фигуристы Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

ТАССиещё 11

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в этапе Гран-при России в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Дочь Тутберидзе не выступит на Гран-при России в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду все-таки выступить в Перми", - сказал собеседник агентства.

Этап Гран-при России в Москве пройдет с 11 по 13 ноября. Фигуристы заявлены для участия в этапе Гран-при России в Перми, который состоится с 25 по 27 ноября.

Дэвис 19 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. На их счету серебряная медаль чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Александр Горшков,
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