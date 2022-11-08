Дочь Тутберидзе не выступит на Гран-при России в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в этапе Гран-при России в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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"Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду все-таки выступить в Перми", - сказал собеседник агентства.

Этап Гран-при России в Москве пройдет с 11 по 13 ноября. Фигуристы заявлены для участия в этапе Гран-при России в Перми, который состоится с 25 по 27 ноября.