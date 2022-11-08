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50 минут назад

Тарасова оценила передачу дела Валиевой в CAS

ТАССиещё 5

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева не нарушала антидопинговых правил, ее невиновность будет доказана в любой инстанции. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя передачу дела в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Тарасова оценила передачу дела Валиевой в CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

"Они могут кого угодно привлекать, но она чистая девочка, - сказала Тарасова. - Она чистый ребенок, тут даже не о чем говорить, я абсолютно убеждена в ее невиновности".

Собеседница агентства затруднилась ответить на вопрос, как скажется на рассмотрении дела текущая политическая ситуация.

"Я не знаю, какие там люди сидят и чем они руководствуются, об этом лучше спрашивать у [тренера фигуристки] Этери Тутберидзе", - отметила она.

14 сентября РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой, отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарный комитет. 21 октября агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Валиева, которой в апреле исполнилось 16 лет, подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

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