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29 минут назад

Почетный президент ОКР Смирнов не верит, что фигуристка Валиева употребляла допинг

Газета.Ru

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Почетный президент ОКР высказался о допинговом скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Надо переживать за нашу девочку. Она прекрасно выступала на Олимпийских играх, и нужно разобраться до конца, что же произошло. С нашей стороны нужно сделать все, чтобы защитить спортсменку. Трудно представить, что юная спортсменка, обладающая абсолютно выдающимися и фантастическими данными, прибегла к запрещенным методам", - передает слова Смирнова "Матч ТВ".

Во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в соревнованиях женщин. Буквально за сутки до старта личного турнира было принято решение о допуске к турниру. Фигуристка, которая лидировала по итогам короткой программы, не справилась с нервами и допустила ряд ошибок в произвольном прокате, став четвертой. Решение по делу Валиевой должны были объявить в октябре, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не разглашать публично никакую информацию о ходе дела, дате заседания и решению.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль заявил, что считает справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

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