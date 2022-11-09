Почетный президент ОКР высказался о допинговом скандале с Валиевой

"Надо переживать за нашу девочку. Она прекрасно выступала на Олимпийских играх, и нужно разобраться до конца, что же произошло. С нашей стороны нужно сделать все, чтобы защитить спортсменку. Трудно представить, что юная спортсменка, обладающая абсолютно выдающимися и фантастическими данными, прибегла к запрещенным методам", - передает слова Смирнова "Матч ТВ".

Во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в соревнованиях женщин. Буквально за сутки до старта личного турнира было принято решение о допуске к турниру. Фигуристка, которая лидировала по итогам короткой программы, не справилась с нервами и допустила ряд ошибок в произвольном прокате, став четвертой. Решение по делу Валиевой должны были объявить в октябре, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не разглашать публично никакую информацию о ходе дела, дате заседания и решению.