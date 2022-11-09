Актриса театра и кино высказалась о программах Трусовой

Мне кажется, произвольная «I Believe I Can Fly» берет свои истоки из внутреннего состояния Саши. Это история — рассуждение, дискуссия с самой собой. Импонирует, что ушли воинственные образы, свойственные Саше. Раньше ведь всегда был некий внутренний и внешний протест, который прослеживался в ее программах. Сейчас мы видим по прежнему сильную личность, но уже с неким опытом (жизненным в том числе), мудростью и внутренней сдержанностью. Это тот случай, когда трудно объяснить, о чем именно программа, но она, безусловно, о чем то очень личном, глубоком и важном для исполнителя.