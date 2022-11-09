Актриса театра и кино высказалась о программах Трусовой

Актриса театра и кино Маргарита Бугаева в интервью «Матч ТВ» оценила короткую и произвольную программы фигуристки Александры Трусовой.
В этом сезоне короткая программа Трусовой поставлена под песню Индилы — Ainsi bas la vida. В произвольной программе россиянка выступает под микс песен J2 — I Believe I Can Fly (Epic Trailer Version) и Enryoki — When You Are High.
На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебро в одиночном катании. Александра по итогам турнира эмоционально отреагировала на то, что не смогла одержать победу в Китае, реакция попала в телевизионный эфир.
— В первую очередь я поздравляю Сашу с возвращением! Очень трудный путь у этой фигуристки, хотя, у какого спортсмена он бывает простой?
Дерзкая и смелая Саша в своей короткой программе будто говорит нам: «Господа, я знаю, что делаю, я уверена в себе, и у меня все получится!». Это первое, что приходит в голову после просмотра. Отличный темп, свобода и раскрепощенность в выражении эмоций.
Мне кажется, произвольная «I Believe I Can Fly» берет свои истоки из внутреннего состояния Саши. Это история — рассуждение, дискуссия с самой собой. Импонирует, что ушли воинственные образы, свойственные Саше. Раньше ведь всегда был некий внутренний и внешний протест, который прослеживался в ее программах. Сейчас мы видим по прежнему сильную личность, но уже с неким опытом (жизненным в том числе), мудростью и внутренней сдержанностью. Это тот случай, когда трудно объяснить, о чем именно программа, но она, безусловно, о чем то очень личном, глубоком и важном для исполнителя.
Желаю Саше сохранить это состояние на льду, развивать его и не переставать искать в нем новые грани! — сказала «Матч ТВ» Бугаева.
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