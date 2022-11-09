В Госдуме рассмотрят ситуацию с делом фигуристки Валиевой

"Недавно WADA объявило о передаче дела Камилы Валиевой в CAS, можно говорить, что это для нас плохой сигнал, - сказал Свищев. - Но рано или поздно дело в суд попало бы, я не сомневаюсь. До этого итоговое решение зависело от комитета РУСАДА, но я уверен, что любое решение нашего агентства было бы оспорено WADA, Международным олимпийским комитетом или тем же Международным союзом конькобежцев в суде. Другого мы уже не ожидаем, поэтому с февраля юристы должны были готовиться к этой си

"Рассмотрение в CAS - долгая процедура, и нашей стороне нужно быть готовой ко всему, нужно иметь весомые аргументы и сильную юридическую позицию. Уверен, что на нас будут давить всеми возможными способами, но наши спортсмены имеют опыт оправдательных приговоров в CAS, они выигрывали дела. Если же говорить о нынешней ситуации с делом Валиевой, то нужно еще понять, почему WADA обвиняет РУСАДА, по какой причине, с этим необходимо разобраться, поскольку нынешней зимой с нашего спорта должны быть сняты санкции, которые были наложены именно по части РУСАДА. Нам нельзя давать поводов для обвинений, иначе мы работали все это время зря. На ближайшем заседании комитета Госдумы мы обсудим эту ситуацию, мы пригласили представителей РУСАДА и Федерации фигурного катания на коньках России", - добавил он.