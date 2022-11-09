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51 минуту назад

В Госдуме рассмотрят ситуацию с делом фигуристки Валиевой

ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту рассмотрит ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС в среду сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

В Госдуме рассмотрят ситуацию с делом фигуристки Валиевой
Фото: ТАСС ТАСС

8 ноября WADA передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

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"Недавно WADA объявило о передаче дела Камилы Валиевой в CAS, можно говорить, что это для нас плохой сигнал, - сказал Свищев. - Но рано или поздно дело в суд попало бы, я не сомневаюсь. До этого итоговое решение зависело от комитета РУСАДА, но я уверен, что любое решение нашего агентства было бы оспорено WADA, Международным олимпийским комитетом или тем же Международным союзом конькобежцев в суде. Другого мы уже не ожидаем, поэтому с февраля юристы должны были готовиться к этой си

"Рассмотрение в CAS - долгая процедура, и нашей стороне нужно быть готовой ко всему, нужно иметь весомые аргументы и сильную юридическую позицию. Уверен, что на нас будут давить всеми возможными способами, но наши спортсмены имеют опыт оправдательных приговоров в CAS, они выигрывали дела. Если же говорить о нынешней ситуации с делом Валиевой, то нужно еще понять, почему WADA обвиняет РУСАДА, по какой причине, с этим необходимо разобраться, поскольку нынешней зимой с нашего спорта должны быть сняты санкции, которые были наложены именно по части РУСАДА. Нам нельзя давать поводов для обвинений, иначе мы работали все это время зря. На ближайшем заседании комитета Госдумы мы обсудим эту ситуацию, мы пригласили представителей РУСАДА и Федерации фигурного катания на коньках России", - добавил он.

Валиева, которой в апреле исполнилось 16 лет, подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Ближайшее заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту состоится 10 ноября.

Фигурное катание,Камила Валиева,Дмитрий Свищев,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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