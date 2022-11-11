Тарасова: российские фигуристы могут покинуть Россию ради карьеры

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».