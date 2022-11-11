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31 минуту назад

Тарасова допустила, что российские фигуристы покинут Россию ради карьеры

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отъезде из группы Этери Тутберидзе грузинского фигуриста Мориса Квителашвили. Спортсмен теперь будет жить и тренироваться в Италии.

Тарасова: российские фигуристы могут покинуть Россию ради карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы пропустили чемпионат мира, который прошел во Франции. Анна Щербакова, а также Анастасия Мишина/ Александр Галлямов и Виктория Синицына/ Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

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