Навка высказалась о форме фигуристки Туктамышевой на этапе Гран-при России

«Елизавета Туктамышева находится в прекрасной форме. Красавица, она все исполнила очень чисто. У нее очень интересная программа. Сама она худая, я бы сказала, звонкая. Она выступила шикарно, и я очень рада за нее», — цитирует Навку РИА Новости.