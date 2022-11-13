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1 час назад

Навку восхитила форма фигуристки Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве

Газета.Ruиещё 8

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что ее впечатлило выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на четвертом этапе серии Гран-при России, проходящем в Москве.

Навка высказалась о форме фигуристки Туктамышевой на этапе Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Елизавета Туктамышева находится в прекрасной форме. Красавица, она все исполнила очень чисто. У нее очень интересная программа. Сама она худая, я бы сказала, звонкая. Она выступила шикарно, и я очень рада за нее», — цитирует Навку РИА Новости.

В короткой программе ученица Алексея Мишина чисто исполнила тройной аксель и все остальные элементы. Туктамышева лидирует в соревнованиях, набрав 84,05 балла.

Второе место занимает Софья Акатьева (83,39) из группы Этери Тутберидзе, третье — Софья Муравьева (82,24), которая тренируется у Евгения Плющенко.

Фигуристки выступят с произвольными программами 13 ноября.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,Татьяна Навка,
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