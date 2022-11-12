Плющенко установил новый рекорд в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время своего ледового шоу "35 лет на льду" в Москве установил новый рекорд по числу исполненного подряд элемента "бедуинский прыжок". Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания шоу, которое посвящено его 35-летней карьере на льду.