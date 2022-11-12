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1 час назад

Плющенко рассказал, что установил новый рекорд в фигурном катании

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время своего ледового шоу "35 лет на льду" в Москве установил новый рекорд по числу исполненного подряд элемента "бедуинский прыжок". Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания шоу, которое посвящено его 35-летней карьере на льду.

Плющенко установил новый рекорд в фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время исполнения бедуинского прыжка плечи фигуриста в полете остаются параллельными льду, ноги делают круговой мах.

"Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд - 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18", - отметил Плющенко.

Бывший фигурист отметил, что чувствует себя на 18 лет. "На 21 точно", - сказал он.

Плющенко обратился к Валиевой на фоне скандала на Олимпиаде-2020

Плющенко - двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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