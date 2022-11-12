Плющенко установил новый рекорд в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время своего ледового шоу "35 лет на льду" в Москве установил новый рекорд по числу исполненного подряд элемента "бедуинский прыжок". Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания шоу, которое посвящено его 35-летней карьере на льду.
Во время исполнения бедуинского прыжка плечи фигуриста в полете остаются параллельными льду, ноги делают круговой мах.
"Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд - 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18", - отметил Плющенко.
Бывший фигурист отметил, что чувствует себя на 18 лет. "На 21 точно", - сказал он.
Плющенко - двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.