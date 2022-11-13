Ученицы Тутберидзе впервые в 2022-м году проиграли на соревнованиях

Воспитанницы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе впервые в 2022 году остались без победы на официальном турнире, сообщает Sports.ru.

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До сегодняшнего триумфа Елизаветы Туктамышевой, ученицы другого заслуженного тренера России — Алексея Мишина, спортсменки из группы Тутберидзе побеждали на чемпионате России, чемпионате Европы и Олимпийских играх, по ходу сезона-2021/22, и трех этапов Гран-при России, прошедших в сезоне-2022/23.

Напомним, что Туктамышева с результатом 234,63 балла выиграла этот четвертый этап Гран-при России «Московские звезды».

Вторую строчку по итогам соревнований заняла Софья Муравьева. Воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по итогам Гран-при Москвы набрала 230,56 балла.