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1 час назад

Ученицы Тутберидзе впервые в 2022-м году проиграли на соревнованиях

Газета.Ruиещё 5

Воспитанницы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе впервые в 2022 году остались без победы на официальном турнире, сообщает Sports.ru.

Ученицы Тутберидзе впервые в 2022-м году проиграли на соревнованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До сегодняшнего триумфа Елизаветы Туктамышевой, ученицы другого заслуженного тренера России — Алексея Мишина, спортсменки из группы Тутберидзе побеждали на чемпионате России, чемпионате Европы и Олимпийских играх, по ходу сезона-2021/22, и трех этапов Гран-при России, прошедших в сезоне-2022/23.

Напомним, что Туктамышева с результатом 234,63 балла выиграла этот четвертый этап Гран-при России «Московские звезды».

Вторую строчку по итогам соревнований заняла Софья Муравьева. Воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по итогам Гран-при Москвы набрала 230,56 балла.

Бронзовую награду получила Софья Акатьева. Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за короткую и произвольную программы получила 225,37 балла.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,
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