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19 часов назад

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело фигуристки Валиевой

Авторадиоиещё 23

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело фигуристки Камилы Валиевой, пишет Газета.ру. WADA требует от CAS решения о нарушении 16-летней спортсменки антидопинговых правил, вынесения дисквалификации сроком на четыре года и аннулирования результатов. В заявлении суда отмечается, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Затем стало известно, что декабрьская проба спортсменки оказалась положительной.

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