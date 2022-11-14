Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело фигуристки Камилы Валиевой, пишет Газета.ру. WADA требует от CAS решения о нарушении 16-летней спортсменки антидопинговых правил, вынесения дисквалификации сроком на четыре года и аннулирования результатов. В заявлении суда отмечается, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Затем стало известно, что декабрьская проба спортсменки оказалась положительной.