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32 минуты назад

WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву и аннулировать результаты

Елена Прошина

WADA потребовало от CAS решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, вынесения дисквалификации сроком на четыре года и аннулирования ее результатов.

Как пишет ТАСС, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Дедушка Валиевой дал показания CAS

Как отмечается в заявлении суда, РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, которые установлены правилами WADA. На слушания будут назначены три арбитра - со стороны WADA, со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал инициативу WADA передать дело Валиевой в CAS. В МОК выразили надежду, что CAS как можно быстрее рассмотрит дело. Это позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на прошедшей Олимпиаде и распределить медали.

Напомним, РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой 14 сентября, а 21 октября агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета. Это связано с тем, что антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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