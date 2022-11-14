WADA потребовало от CAS решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, вынесения дисквалификации сроком на четыре года и аннулирования ее результатов.

Как пишет ТАСС, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как отмечается в заявлении суда, РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, которые установлены правилами WADA. На слушания будут назначены три арбитра - со стороны WADA, со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал инициативу WADA передать дело Валиевой в CAS. В МОК выразили надежду, что CAS как можно быстрее рассмотрит дело. Это позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на прошедшей Олимпиаде и распределить медали.