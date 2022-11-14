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1 час назад

Жулин обвинил WADA в желании похоронить карьеру величайшей фигуристки в истории Валиевой

Газета.Ruиещё 3

Тренер Александр Жулин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено «похоронить» карьеру российской фигуристки Камилы Валиевой, которая является самой великой спортсменкой в истории фигурного катания.

Жулин обвинил WADA в желании похоронить карьеру величайшей фигуристки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камилу Валиеву они просто решили «похоронить». На мой взгляд, это самая великая фигуристка в истории фигурного катания. А ее вот так убивают. Ужасное решение, но учитывая все, что происходит в мире вокруг России, решение неудивительное», — приводит слова Жулина РИА Новости.

WADA ранее обратилось в CAS с требованием вынести вердикт по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. 14 ноября стало известно, что WADA требует отстранить фигуристку от спорта на четыре года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая Олимпийские игры в Пекине.

Валиеву потребовали дисквалифицировать и аннулировать результаты

В разгар Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, прошедшем в декабре 2021 года. К этому моменту спортсменка уже стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в составе сборной России. Валиеву допустили к участию в личном турнире, однако фигуристка, лидировавшая после короткой программы, ошиблась во время произвольного проката и стала лишь четвертой, оставшись без медали. Победу одержала россиянка Анна Щербакова.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

О решении футболиста отказаться от варианта со сборной России, но при этом продолжить выступления за «Динамо», стало известно 19 сентября. Он не отправился в расположение молодежной команды страны.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Жулин,Анна Щербакова,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Всемирное антидопинговое агентство,
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