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1 час назад

Стало известно, кому достанутся медали Валиевой в случае ее дисквалификации

Елена Прошина

Всемирное антидопинговое агентство потребовало от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камиллу Валиеву на четыре года в связи с возможным нарушением – в крови спортсменки было обнаружено запрещённое вещество. В издании «Чемпионат» рассказали, кому в этом случае достанутся медали российской фигуристки.

Кому достанутся медали Валиевой в случае ее дисквалификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама спортсменка заявляет, что вещество попало в её организм случайно. Однако даже если Валиева сможет доказать факт ненамеренного приёма допинга, ей всё равно грозят серьёзные санкции – она лишится своих главных титулов с декабря 2021 года. В первую очередь это касается золотой медали в командном турнире Олимпиады в Пекине. Так как будет аннулирован результат не только Валиевой, но и всей команды, победа России в соревновании отойдёт к команде из США. Таким образом, российские фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов отдадут сври награды Нэйтану Чену, Винсенту Чжоу, Карен Чен, Мэдисон Хаббелл, Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.

Кроме того, Валиева также потеряет золото чемпионата Европы. Оно достанется Анне Щербаковой, другой представительнице российской команды. А медаль чемпионата России отойдёт к Александре Трусовой, для которой это будет первый титул Русской ракеты на взрослом уровне.

Ранее о деле Камиллы Валиевой высказалась телеведущая Яна Рудковская.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Александра Трусова,Карен Чен,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Эван Бэйтс,Анастасия Мишина,Винсент Чжоу,Анна Щербакова,Яна Рудковская,Всемирное антидопинговое агентство,
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